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Şüpheli şahıslardan silahlar ve bıçaklar ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından durumlarından şüphelenilen 11 kişinin üzerinden tüfekler, tabancalar ve bıçaklar ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerine aralıksız bir şekilde devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler jandarma bölgelerinde durumlarından şüphelenerek durdurduğu B.A., N.T., isimli iki kişinin üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca, K.A., A.A., C.Y., ve F.D., isimli 4 kişi üzerinden 4 adet ruhsatsız av tüfeği, Y.K., İ.B., A.Y., C.H., ve M.A., C.A., isimli 5 kişi üzerinden 5 adet bıçak ve muşta ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan silahlar ve bıçaklar ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından durumlarından şüphelenilen 11 kişinin üzerinden tüfekler, tabancalar ve bıçaklar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerine aralıksız bir şekilde devam eden Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler jandarma bölgelerinde durumlarından şüphelenerek durdurduğu B.A., N.T., isimli iki kişinin üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca, K.A., A.A., C.Y., ve F.D., isimli 4 kişi üzerinden 4 adet ruhsatsız av tüfeği, Y.K., İ.B., A.Y., C.H., ve M.A., C.A., isimli 5 kişi üzerinden 5 adet bıçak ve muşta ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken üzerlerinde tabanca, av tüfeği, bıçak ve muşta çıkan 11 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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