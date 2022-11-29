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Şüpheli şahıslardan tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

29.11.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıslardan tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 7 adet ruhsatsız tabanca, 129 adet mermi, 1 adet pompalı tüfek ile 3 adet dolu mermi ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonlarda; V.Ç., Ş.A., İ.S., M.B., H.B., R.K., T.G. ve F.Y. isimli 8 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler halkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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