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Şüpheli şahısların çantasından av tüfeği çıktı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.01.2021 16:16 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Mahalle ve Çarşı Bekçileri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın çantasında pompalı av tüfeği ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde denetimler yapan Mahalle ve Çarşı Bekçileri, H.C., M.Y., isimli 2 şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu.

Şüpheli şahısların çantasından av tüfeği çıktı

Adıyaman’da Mahalle ve Çarşı Bekçileri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın çantasında pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde denetimler yapan Mahalle ve Çarşı Bekçileri, H.C., M.Y., isimli 2 şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu. Şahısların yapılan üst aramaları ve GBT sorgulamaları gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde şahısların çantası içerisinde 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Av tüfeğine ekiplerce el konulurken şahıslar ise polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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