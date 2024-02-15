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Şüpheli şahısların üzerinde tabanca ele geçirildi

İHA İHA
15.02.2024 10:29 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yakalanan şüpheli şahısların üzerinde bir adet tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahısların üzerinde tabanca ele geçirildi

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik Eskihisar Mahallesi’nde icra edilen devriye esnasında 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde ve çevresinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 4 adet fişek, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Olay kapsamında bir şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ederken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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