Şüpheli şahısların üzerinde tabanca ele geçirildi

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik Eskihisar Mahallesi’nde icra edilen devriye esnasında 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde ve çevresinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve şarjör içerisinde 4 adet fişek, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Olay kapsamında bir şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ederken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

