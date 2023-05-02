Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde gerçekleştirilen adli ve önleyici devriyelerde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın yapılan kaba üst aramalarında 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan Atburgazı Mahallesi’nde de 1 şüpheli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

