YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

02.05.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçildi.

Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde gerçekleştirilen adli ve önleyici devriyelerde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın yapılan kaba üst aramalarında 24 gram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan Atburgazı Mahallesi’nde de 1 şüpheli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkında 39 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandıHakkında 39 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
1 Mayıs Erzincan’da kutlandı1 Mayıs Erzincan’da kutlandı
Çanakkale tünelinde acı kaza...1 kişi hayatını kaybettiÇanakkale tünelinde acı kaza...1 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 2 Mayıs Salı

İmsak
04:33
Sabah
06:05
Öğle
13:11
İkindi
16:58
Akşam
20:06
Yatsı
21:32

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Salı

Atlas eczanesi
Kusadasi
Algan eczanesi
Nazilli
Yonca eczanesi
Efeler
Özlem eczanesi
Efeler
Neva eczanesi
Efeler
Yeni bora eczanesi
Cine
Özcan eczanesi
Germencik
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Met Gala'da cesur seçimler!

Met Gala'da cesur seçimler!

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.