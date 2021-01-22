YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Şüpheli şahıstan hayalet silah ele geçirildi

Şüpheli şahıstan hayalet silah ele geçirildi

22.01.2021 09:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şüpheli şahıstan hayalet silah ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin tespit ettiği şüpheli bir şahıstan hayalet silah olarak bilinen Glock marka tabanca ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli bir şahıs belirlendi.

Elazığ’da jandarma ekiplerinin tespit ettiği şüpheli bir şahıstan hayalet silah olarak bilinen Glock marka tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli bir şahıs belirlendi. Belirlenen şüpheli E.E’yi durduran jandarma ekipleri,şahsın üzerinde hayalet silah olarak bilinen ruhsatsız Glock GAG378 marka tabanca ile bu silaha ait şarjör ve mermileri ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
12:40
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Elazığ Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Depremden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra ve annesi devletin yardımıyla hayata tutundu

Depremden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra ve annesi devletin yardımıyla hayata tutundu

Konteyner kentteki depremzedelere destek

Konteyner kentteki depremzedelere destek

Vali Erkaya Yırık, dereceye giren gençlere ödüllerini verdi

Vali Erkaya Yırık, dereceye giren gençlere ödüllerini verdi

Elazığ’da UMKE personeli Covid-19 aşısı oldu

Elazığ’da UMKE personeli Covid-19 aşısı oldu

Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.