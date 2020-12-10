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Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.12.2020 16:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşanan silahlı tehdit olayında şüphelisinin evinde yapılan aramada bulunanlar polisleri şaşkınlığa uğrattı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşanan silahlı tehdit olayında şüphelisinin evinde yapılan aramada bulunanlar polisleri şaşkınlığa uğrattı. Şüphelinin evinde taban tahtalarının kaldıran polis, uyuşturucudan, fişeğe, cep telefonundan, kılıca kadar birçok maddeye el koydu.
Alınan bilgilere göre tehdit olayı dün Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinin Otogar Mahallesi’nde meydana geldi. Araç içerisinden kendisine ateş edildiği iddiasıyla E.A. polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis 32 HB 875 plakalı şüpheli aracı M.K.’nın kullandığını tespit etti. Polis, gerçekleştirdiği takip sonrasında aracı park halinde bir işyerinin önünde buldu. Yapılan araştırmada araç sürücüsü M.K. yakalanarak Polis Merkez Amirliğine götürüldü. Araç içerisinde bulunan diğer şüpheli şahıs E.A ise kaçarak olayın yerinden uzaklaştı, ancak polisin çalışmasıyla kısa zamanda o da yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan emniyette polis tarafından ifadesi alınan M.K. ise olayın uyuşturucu ile ilgili olduğunu belirtmesi üzerine ekipler şüpheli E.A.’nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, taban tahtalarının altından çıkanlar polisleri şaşkınlığa uğrattı.Taban tahtalarının altında toplam 465 adet fişek, 2 mermi çekirdeği, 1 av tüfeği fişeği, 1 kemer şeklinde dizayn edilmiş üzeri işlemeli iki tarafı kesici madde, yaklaşık uzunluğu 60 santimetre civarında kılıç, 2 bıçak, 3 hassas terazi, 1 av tüfeği parçası olduğu düşünülen siyah renkli demir parça, uyuşturucu olduğu düşünülen birçok madde ele geçirildi.
Ayrıca şahsın evinden uyuşturucu maddenin yanı sıra hırsızlık şüphesi üzerine 1 hareketli kamera, 1 dizüstü bilgisayar, 1 sim kart, 1 bilgisayar kasası olmak üzere birçok elektronik cihaza el konuldu.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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