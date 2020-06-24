YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Şüpheli şahsın üzerinden kaçak telefonlar ele geçirildi

Şüpheli şahsın üzerinden kaçak telefonlar ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişinin üzerinden kaçak cep telefonları ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yolda yürüyen A.D., isimli kişiden şüphelenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

Şüpheli şahsın üzerinden kaçak telefonlar ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişinin üzerinden kaçak cep telefonları ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yolda yürüyen A.D., isimli kişiden şüphelenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. A.D’nin elinde taşımış olduğu poşet içerisinde 8 adet gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken A.D., isimli kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Adıyaman Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
04:59
Öğle
12:34
İkindi
16:27
Akşam
20:00
Yatsı
21:40

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Sağtekin Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Akel Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Leylek yuvasına yıldırım düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.