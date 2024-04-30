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Şüpheli şahsın üzerinden seri numarası silinmiş tabanca çıktı

İHA İHA
30.04.2024 11:22
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Manisa’nın Salihli ilçesinde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden seri numarası ve markası silinmiş 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahsın üzerinden seri numarası silinmiş tabanca çıktı

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi esnasında durumundan şüphelendikleri B.B.’yi (55) durdurup üst araması yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında marka ve seri numarası silinmiş 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 7 adet 65 mm çapında 6 adet mermi ele geçirildi.

Ele geçirilen tabanca ile mermilere el konulurken, şüpheliye "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

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