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Sur ilçesi Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi Evi açıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.08.2020 16:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kadın ve çocuklara yönelik Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi evi açıldı.Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, tarihi evlerden birinde Sur İlçe Belediyesi Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi Evi adı altında kadınlara yönelik danışmanlık, okuma, yazma, çocuklara yönelik ders, kütüphane hizmetleri, akıl zeka oyunları ve bilgisayar destekli sınıf açıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kadın ve çocuklara yönelik Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi evi açıldı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, tarihi evlerden birinde Sur İlçe Belediyesi Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi Evi adı altında kadınlara yönelik danışmanlık, okuma, yazma, çocuklara yönelik ders, kütüphane hizmetleri, akıl zeka oyunları ve bilgisayar destekli sınıf açıldı. Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ve beraberindeki heyet açılışı yapmak üzere ilçenin ara sokaklarında hem vatandaşları korona virüse karşı uyardı hem de maske sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildikten sonra kütüphanenin bulunduğu tarihi eve gelerek açılış yaptı. Başkan Çiftçi, çocuklarla oyunlar oynayarak daha sonra okuma yazma öğrenen kadınlarla bir araya geldi. Çiftçi açılış sonrası çeşitli hediyeler dağıttı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Sur sokaklarında dezavantajları avantaja çevireceklerini kaydederek, çocuklar yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Başkan Çiftçi, “Sur Belediyesi olarak göreve başladığımız tarihten itibaren sosyal ve kültür belediyeciliği noktasında çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Sur’un ara sokaklarında nisbeten imkanları kısıtlı olan, çocuklarımıza gerek bilgi evleriyle kütüphanelerle ve eğitici kurslarla dezavantajlı durumlarını avantaja çevirmek. Belediye ve kaymakamlık olarak çocuklara güzel bir gelecek inşa etme noktasında yoğun bir gayret içeresindeyiz. Sur’un her sokağına ve her evine ulaşmak istiyoruz. Kurslar, sanatsal, spor faaliyetleri kütüphane ve bilgi evleriyle her çocuğumuza dokunmak istiyoruz. Burasıda Diyarbakır’ın tarihi evlerinden biri, bu alanı kütüphane, bilgi evi ve kadın dayanışma merkezi olarak faaliyete kattık. Pandemi sürecine rağmen yoğun bir çalışma var burada, çocuklarımız maskeleri ile mesafeli bir şekilde ve temizliklerine dikkat ederek her gün ateşleri ölçülüp, sınırlı sayıda kabul edip kursları açıyoruz. İnanıyorum ki bu kurslar sayesinde çocukların gelecek noktasına dezavantaj noktasını avantaja çevirmiş olacağız” dedi.

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