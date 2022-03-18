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Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nde "Çanakkale Zaferi Bağımsızlık Objeleri" sergisi açıldı

18.03.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nde "Çanakkale Zaferi Bağımsızlık Objeleri" sergisi açıldı

Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla hazırlanan "Çanakkale Zaferi Bağımsızlık Objeleri" sergisi ziyaretçileriyle buluşuyor.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeden yazdığı Çanakkale destanını özel bir etkinlikle anan Alışveriş Merkezinde, Çanakkale Savaşı'ndan günümüze kalabilmiş orijinal harp malzemeleri, kişisel objeler ve görselleri 20 pano ve 20 vitrin halinde sergileniyor.

​​​​​​​1915'te çeşitli etnik kökene ve inanç gruplarına mensup askerlerin birlik ve beraberlik içinde, vatan savunması için nasıl omuz omuza savaştıklarını bir kez daha gözler önüne seren sergi, şehit düşen 253 bin vatan evladının anılarını ziyaretçilere bir kez daha yaşatıyor.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Çanakkale Zaferi Bağımsızlık Objeleri Sergisi, 20 Mart'a kadar Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezinde ziyarete açık olacak.

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