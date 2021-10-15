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Sur Yapı Marka AVM’de Vespa’lar sahiplerini buluyor

15.10.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sur Yapı Marka AVM’de Vespa’lar sahiplerini buluyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM, ziyaretçilerine Vespa kazandırıyor.

Sur Yapı Marka AVM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM’de üç katılımcı Vespa sahibi oluyor.

9 Temmuz ile 9 Ekim arasında tam üç ay süresince düzenlenen kampanya boyunca 150 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçilerin katılabildiği çekiliş kapsamında üç talihli 50 E5 2021 model Vespa Primavera kazanıyor.

Yarın saat 14.00’te Sur Yapı Marka AVM’nin etkinlik alanında noter eşliğinde gerçekleştirilecek çekilişin öncesinde ve sonrasında müzik dinletisi de olacak.

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