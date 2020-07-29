YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Sur zabıtasından bayram denetimi

Sur zabıtasından bayram denetimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.07.2020 14:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.Kurban Bayrama az bir süre kala Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatıyla denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.
Kurban Bayrama az bir süre kala Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatıyla denetim gerçekleştirdi. Ekipler, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, ruhsat, gramaj ve hijyen kurallarını gözden geçirip özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranmaları hususunda esnafı uyardı.

Önce tedbir, sonra bayram
Denetimlerin aralıksız süreceği belirten Sur Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammet Mizgin Güneş, mart ayı başından beri Türkiye’de korona virüsle mücadelede çok iyi bir sınav verildiğinin altını çizerek, bu anlamda Sur ilçesinde de başarılı bir mücadele verildiğini ve verilmeye devam edildiğini söyledi. Güneş, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatıyla denetimlerin pandemi süresince sıkı bir şekilde devam edeceğini kaydederek "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Yaptığımız denetimleri daha şeffaf olması açısından da yaka kamera sistemiyle de kayıt altına alıyoruz. Yapılan kayıtlar tarafımızca titiz bir şekilde izliyoruz. Denetimlerimiz bayram da ayını şekilde devam edecektir. Her zaman dediğimiz gibi korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Abdullah Çiftçi adına tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:13
Öğle
12:31
İkindi
16:21
Akşam
19:38
Yatsı
21:09

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Silvan’da 8 kişide korona çıktı 1 bina karantinaya alındı

Silvan’da 8 kişide korona çıktı 1 bina karantinaya alındı

Bağlar Belediyesinden korona virüse karşı hijyen ve denetim seferberliği

Bağlar Belediyesinden korona virüse karşı hijyen ve denetim seferberliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.