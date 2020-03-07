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Sura şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu

AYDIN HABERLERİ  | 07.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahne alan Sura İskenderli şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu.Dün akşam Harem Cariye’de sahne alan Sura şarkılarıyla ve sahne performansıyla göz kamaştırdı.Sura, konser öncesi sevenlerine “Kuşadası’nda olmayı çok özlemişim, hepiniz hoş geldiniz.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahne alan Sura İskenderli şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu.
Dün akşam Harem Cariye’de sahne alan Sura şarkılarıyla ve sahne performansıyla göz kamaştırdı.
Sura, konser öncesi sevenlerine “Kuşadası’nda olmayı çok özlemişim, hepiniz hoş geldiniz. Şarkılarla eğleneceğiz bu gece” diye seslendi. Harem Cariye’yi tıklım tıklım dolduran sevenlerine derlediği repertuvarlarla Kuşadalılara muhteşem bir gece yaşattı. Şarkılarla eğlenen Kuşadalılar zaman zaman Sura’ya eşlik etti.

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