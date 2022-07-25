Sürat Kargo Genel Müdürlüğü'ne Cem Oğuz atandı

İSTANBUL (AA) - Sürat Kargo Genel Müdürlüğü görevine kargo ve lojistik sektörünün önde gelen tecrübeli isimlerinden Cem Oğuz getirildi.

Sürat Kargo açıklamasına göre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Oğuz, kargo ve lojistik sektörünün köklü firmalarının uzun yıllardır operasyon yönetimleri yaptı.

Oğuz strateji geliştirme ve verimlilik artırma görevlerinde bulundu.

Ziraat Bankası'nda stratejik planlama uzmanı olarak iş hayatına başlayan Oğuz, sırasıyla IBM, Türk Telekom, Kolay Gelsin ve Aras Kargo'da çeşitli görevler aldı.

