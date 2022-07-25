Sürat Kargo Genel Müdürlüğü'ne Cem Oğuz atandı

İSTANBUL (AA) - Sürat Kargo Genel Müdürlüğü görevine kargo ve lojistik sektörünün önde gelen tecrübeli isimlerinden Cem Oğuz getirildi.
Sürat Kargo açıklamasına göre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Oğuz, kargo ve lojistik sektörünün köklü firmalarının uzun yıllardır operasyon yönetimleri yaptı.
Oğuz strateji geliştirme ve verimlilik artırma görevlerinde bulundu.
Ziraat Bankası'nda stratejik planlama uzmanı olarak iş hayatına başlayan Oğuz, sırasıyla IBM, Türk Telekom, Kolay Gelsin ve Aras Kargo'da çeşitli görevler aldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz