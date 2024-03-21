YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı

Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı

İHA İHA
21.03.2024 12:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de iddiaya göre süratli gelerek ışıklarda duran araçlara çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Süratli gelen otomobil ışıklarda duran araçlara çarptı: 1 yaralı

6 aracın hasar gördüğü kaza nedeniyle E-5 yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bakırköy Florya Sahil Yolu Bulvarı üzerindeki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen araçlar kırmızı ışık nedeniyle durdu. Bu sırada hızlı geldiği ileri sürülen H.T. idaresindeki 34 PPP 41 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, duran araçlara çarptı. Kazada sürücü H.T. hafif yaralanırken, diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kazada üç otomobil, bir ticari taksi ve iki panelvan araç olmak üzere toplamda 6 araç hasar gördü. Kaza nedeniyle E-5 yan yoldaki trafik Sefaköy’e kadar uzandı. Yaralı sürücü ayakta tedavi edilirken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek olduKaraman’da ortaokul öğrencileri Gazze için tek yürek oldu
İlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldıİlkadım’da “Hasta Refakatçi Evi” hizmete açıldı
Bolu, Türkiye’nin en soğuk ili olduBolu, Türkiye’nin en soğuk ili oldu
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
13:16
İkindi
16:41
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Defne eczanesi
Tuzla
Cadde 360 eczanesi
Kadikoy
Şebnem eczanesi
Kagithane
Yeni venüs eczanesi
Sancaktepe
Arzu eczanesi
Eyup
Hilal deniz eczanesi
Bahcelievler
Kadir naz eczanesi
Sancaktepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.