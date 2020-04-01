YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Sur’da ahır ve evleri su bastı

Sur’da ahır ve evleri su bastı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.04.2020 21:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde aşırı yağıştan dolayı sular altında kalan bazı ev ve ahırları incelemeye giden Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak gereken tüm desteğin verileceğini söyledi.Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde aşırı yağıştan dolayı bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı.

Sur’da ahır ve evleri su bastı

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde aşırı yağıştan dolayı sular altında kalan bazı ev ve ahırları incelemeye giden Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak gereken tüm desteğin verileceğini söyledi.
Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde aşırı yağıştan dolayı bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sular altında kalan bazı ev ve ahırları incelemek için bölgeye gitti. Çevrede incelemede bulunan Kaymakam Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak taleplerini dinledi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Çiftçi, devlet olarak tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Burada yaşananlar için çok üzgünüz. Devlet olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Devlet dün de vatandaşının yanındaydı, bugün de, yarın da yanında olacak. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Gereken ne ise devlet olarak yapacağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

Edirne Valiliği: "İkinci bir uyarıya kadar zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayınız"

Edirne Valiliği: "İkinci bir uyarıya kadar zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayınız"

Başhekim Gezer’den ‘duman’ uyarısı

Başhekim Gezer’den ‘duman’ uyarısı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

Diyarbakır Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:28
İkindi
16:01
Akşam
18:49
Yatsı
20:06

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Karakol Önünde Patlatılan Traktöre 300 Kilogram Patlayıcı Konulmuş

Karakol Önünde Patlatılan Traktöre 300 Kilogram Patlayıcı Konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.