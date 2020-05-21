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Sur’da çilek hasadına başlandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.05.2020 11:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen çilek hasadına başlandı.Sur ilçesinde çiftçiler ile yapılan birebir eğitimlerin ardından çilek yetiştiriciliği denemesinde başarı sağlandı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen çilek hasadına başlandı.
Sur ilçesinde çiftçiler ile yapılan birebir eğitimlerin ardından çilek yetiştiriciliği denemesinde başarı sağlandı. İlçede deneme amaçlı ve alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan çilek, rengi, kokusu ve aromasıyla beğeni topladı.
Çilek hasadında konuşan Sur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Akbaş, alternatif ürün olarak çileğin ön plana çıktığını söyledi. Akbaş, “İlçemiz hububat ile bilinen bir ilçe ve alternatif ürün için ilk çalışmalarımızda çilek öne çıktı. Böylelikle çiftçimizle birlikte harekete geçtik, tabi burada çiftçimizin de hevesi, çalışma isteği ve arzusu bizleri de kamçıladı. Şimdi organik sofralık çilek hasadı yapıyoruz. İnşallah bundan sonra hedefimiz ilçemizde çilek yetiştiriciliğini geliştirerek çiftçilerimizin ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirmesini sağlayarak çiftçilerimizi daha ileriye taşımak” dedi.
Hasat yapan çiftçiler bereketli bir sezon bekledikleri için mutlu olduklarını ifade ederek katkılarından dolayı Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile Sur Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teşekkür etti.

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