Sur’da korona virüs denetimi

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirlerini sıklaştırdı. Ekipler tarihi mekanlarda bulunan kafeleri denetleyerek sigara yasağı, maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı.

Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiple ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçedeki tarihi mekanlarda bulunan kafe işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sur Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatıyla kentte özellikle ara sokaklarda tarihi yerlerde bulunan kafelere yönelik denetim gerçekleştirilirken, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranılması konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu. Polis ve zabıta ekipleri, denetim için gittikleri kafelere müşteri ve işletmelerin aldıkları tedbirleri kontrol ederken, tedbirlere uymayan kafe işletmelerine uyarıda bulunarak gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Yayalara maske uyarısı

Ekipler yaptıkları denetimleri yaka kamerası ile saniye saniye kaydederken, cadde ve sokaklarda sigara yasağı, maske, sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların ve işletmecilerin kurallara uyması gerektiği belirtilerek, "Halkımızın ve kamuoyunun sağlığı belediyemizin önceliği arasındadır. Kendi sevdikleri ve toplumun sağlığı için kurallara uymalarını beklemekteyiz" denildi.

