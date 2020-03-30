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Sur’da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi zabıta amirliği ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetledi.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Sur Belediyesi zabıta amirliği ekipleri denetimlerine ara vermeden devam ediyor, fırın ve pastaneleri gezen zabıta ekipleri çalışanları hijyen konusunda uyarırken, tedbirlere uymayan iş yerlerine de cezai işlem uyguladı.Zabıta ekipleri ayrıca, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunmasına rağmen dışarıda olan vatandaşları sokağa çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatılarak evlerine gitmeleri konusunda uyardı.Zabıta ekipleri banka şubeleri önünde kalabalık bir şekilde bekleyen vatandaşları uyararak sosyal mesafe kuralına uymasını istedi.

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi zabıta amirliği ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetledi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Sur Belediyesi zabıta amirliği ekipleri denetimlerine ara vermeden devam ediyor, fırın ve pastaneleri gezen zabıta ekipleri çalışanları hijyen konusunda uyarırken, tedbirlere uymayan iş yerlerine de cezai işlem uyguladı.
Zabıta ekipleri ayrıca, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunmasına rağmen dışarıda olan vatandaşları sokağa çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatılarak evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
Zabıta ekipleri banka şubeleri önünde kalabalık bir şekilde bekleyen vatandaşları uyararak sosyal mesafe kuralına uymasını istedi.

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