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Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri Antakya’da

HATAY HABERLERİ  | 12.03.2020 12:25 | Son Güncelleme

Tarımdan sağlığa, ekolojiden sosyal sorunlara belgesel filmler ve etkinliklerle Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri (SYFG) Antakya’da başlıyor.Movies that Matter ve UNDP Türkiye desteği ile Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali seçkisinden 12 belgeselin yer alacağı Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri, Zenginler Atölyesi Kültür ve Sanat Derneği tarafından Antakya’da 20-22 Mart tarihlerinde Zenginler Atölyesi’nde gerçekleşecek.

Tarımdan sağlığa, ekolojiden sosyal sorunlara belgesel filmler ve etkinliklerle Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri (SYFG) Antakya’da başlıyor.
Movies that Matter ve UNDP Türkiye desteği ile Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali seçkisinden 12 belgeselin yer alacağı Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri, Zenginler Atölyesi Kültür ve Sanat Derneği tarafından Antakya’da 20-22 Mart tarihlerinde Zenginler Atölyesi’nde gerçekleşecek. Ayrıca 21 Mart’ta Samandağ’da Vakıflı Köyü’nde Vakıflı Konukevi’nde ve 22 Mart tarihinde Altınözü’de Sarılar Mahallesi’nde, Sarılar Mahallesi Derneği’nin katkılarıyla Umut Tambaş’ın Ekotopya belgeselinin gösterimi ve panel gerçekleştirilecek.
Film gösterimlerinin yanı sıra davetli konuşmacıların yer alacağı etkinlikte ekolojik ve sosyal sorunların ilişkisi ve sürdürülebilirlik bakış açısı ile insan hakları konuları değerlendirilecek.
Vakıflı Köyü’nde Bedros Kehyeoğlu "Yerelde Ekolojik Tarıma Dair Deneyimler” başlıklı konuşması ile, Sarılar Mahallesi’nde ise Münevver Ezelsoy “Defne Kadın Kolektifinden Ekolojik Tarım Deneyimleri” başlıklı konuşması ile izleyicilerle söyleşi gerçekleştirecek.
SYFG seçkisi, temel sağlık hizmetlerinden çocuk işçiliği ve çocuk köleliğine, gıda ve tekstil sektörlerinde sorumlu tedarik zincirinden çatışma ve savaşa, iklim değişikliğinden su ve enerji sorunlarına birçok temel meseleyi bütüncül bir bakış açısıyla ele alan ve çözümlerle ilham veren belgesellerden oluşuyor. Ekolojik ve sosyal sistemlerin birbiriyle ilişkisini gözler önüne seren filmler aynı zamanda çözüm odaklı insanların fark oluşturan sosyal girişimlerini de aktarıyor.
SYFG yerel yönetimlerden, kamu ve özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından ve eğitim kurumlarından katılımcıların yanı sıra şehirde yaşayan, sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyan herkesin katılımına açık.
Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri 2020 Seçkisi:
Güç Bizde/Our Power 9’
Seçme Vakti/Time to Choose 100’
Bataklık Hayalleri/Marshland Dreams 7’
Çikolata Davası/The Chocolate Case 90’
EcoPeace Orta Doğu/EcoPeace Middle East 5’
Yörüngeyi Değiştirenler/Bending the Arc 102’
Müşterekler Algısı/A Commons Sense 8’
Gerçek Bedel / The True Cost 92’
Angaza 5’
Yarın / Demain 118’
Ortak Bir Hak /A Common Right Uganda 8’
Kongo Mahkemesi/The Congo Tribunal 100’
Ekotopya / Ekotopia 40’

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Öztoprak Eczanesi
Antakya
Renk Eczanesi
Antakya
Tülay Eczanesi
Antakya
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Iskenderun
Selin Satar Eczanesi
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