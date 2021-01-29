YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. “Sürdürülebilirlik yolculuğunda işletmeler ve tedarikçiler birlikte çalışmalı”

“Sürdürülebilirlik yolculuğunda işletmeler ve tedarikçiler birlikte çalışmalı”

29.01.2021 15:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“Sürdürülebilirlik yolculuğunda işletmeler ve tedarikçiler birlikte çalışmalı”

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, “Sustaineibility Talks” webinar serisinin dördüncü bölümünde, çevre dostu ürün etiket sistemleri, tedarik zinciri süreçleri, kimyasal ve atık yönetimi, fabrikaya maliyet ve karlılıkları, sürdürülebilir kalkınma amaçları masaya yatırıldı.“Sustaineibility Talks” webinar serisinin dördüncü bölümünde konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Sürdürülebilirlik her zaman vurguladığımız gibi en çok yol almamız gereken öncelikli konumuz.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, “Sustaineibility Talks” webinar serisinin dördüncü bölümünde, çevre dostu ürün etiket sistemleri, tedarik zinciri süreçleri, kimyasal ve atık yönetimi, fabrikaya maliyet ve karlılıkları, sürdürülebilir kalkınma amaçları masaya yatırıldı.
“Sustaineibility Talks” webinar serisinin dördüncü bölümünde konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Sürdürülebilirlik her zaman vurguladığımız gibi en çok yol almamız gereken öncelikli konumuz. Girdilerin sürdürülebilirlik modellerine uygun tedarik edilmesi gerekmekle birlikte, ürünlerin döngüsel modellere uygun olarak tasarlanabilmesi de önem arz ediyor. Hazır giyim sektöründe de en çok atılımı önümüzdeki dönemlerde bu alanlarda bekliyoruz. Özellikle pandemi dönemi bize dijitalleşmenin önemini öğretti. Sürdürülebilirlik dijitalleşme ile iç içe bir yolculuk” dedi.
Sertbaş, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının; yoksulluğun sona erdirilmesi, tüm çocuklar için eğitim imkanı, ekonomik eşitsizlik, iklim değişikliği gibi birçok ortak soruna çözüm üretmeyi kapsadığını söyleyerek, “Geçen hafta içerisinde kalkınma araçları ile ilgili üyelerimize yönelik bir eğitim gerçekleştirdik. Aslında firmalarımızın sürdürülebilirlikle ilgili kendilerine hedef koyabilmesi için çok önemli araçlar olduğunu gördüm. Bu konuda da firmalarımızın Birleşmiş Milletler’in kalkınma hedeflerine odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Yapılan bir araştırmada ‘2021 yılı stratejik amaçları arasında neler yer alır?’ sorusunu yüzde 60 oranında CEO, sürdürülebilirlik uygulamaları gerçekleştirmek şeklinde yanıtlamış. Aynı araştırma ayrıca sürdürülebilirliğin lokomotifinin ilk olarak tüketici ardından da markaların olacağını göstermiş” diye konuştu.

“AB, Yeşil Mutabakat ile ilgili Haziran’da harekete geçecek”
Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlık gibi önemli avantajının bulunduğuna değinen Sertbaş, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ile ilgili önümüzdeki Haziran ayından itibaren harekete geçecek. Bu yeni konjonktürü he zaman bir avantaja çevirme şansımız var diye birçok platformda dile getiriyoruz. Kurumların sorumlulukları artık sadece kendi faaliyetleri değil, aynı zamanda, içinde bulundukları tedarik zincirlerinin faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bu aşamada, işletmeler ve tedarikçiler ile çevre dostu hammadde kullanma, atıkların azaltılması, çalışma koşulları gibi sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları konusunda birlikte çalışmalıdır. Yapılan iş birliklerinin bu süreçte önemi büyük” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:30
İkindi
16:13
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ege İlker Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Geleceğin matematik dehaları için Çeşme’de kollar sıvandı

Geleceğin matematik dehaları için Çeşme’de kollar sıvandı

Bergama Belediyesi araç filosuna 14 yeni araç kattı

Bergama Belediyesi araç filosuna 14 yeni araç kattı

Lösev’den dayanışma çağrısı

Lösev’den dayanışma çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda iddialı

İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda iddialı

Arkas Spor'un konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Arkas Spor'un konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.