YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Süreyya Paşa vefatının 65. yılında kabri başında anıldı

Süreyya Paşa vefatının 65. yılında kabri başında anıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Maltepe başta olmak üzere, İstanbul’un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan asker, siyasetçi ve iş insanı Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 65’inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.Maltepe Belediyesi tarafından Başıbüyük Mahallesi’ndeki kabri başında gerçekleştirilen anmaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Müftüsü Ahmet İnciler, Süreyya Paşa’nın oğlu Hayri İlmen’in torunu Muharrem Erboy, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim’i Zuhal Karakurt, hastane yönetimi, Süreyya Paşa’nın dostları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda vatandaş katıldı.

Maltepe başta olmak üzere, İstanbul’un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan asker, siyasetçi ve iş insanı Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 65’inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Maltepe Belediyesi tarafından Başıbüyük Mahallesi’ndeki kabri başında gerçekleştirilen anmaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Müftüsü Ahmet İnciler, Süreyya Paşa’nın oğlu Hayri İlmen’in torunu Muharrem Erboy, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim’i Zuhal Karakurt, hastane yönetimi, Süreyya Paşa’nın dostları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların okunduğu anmaya katılan vatandaşlara, belediye tarafından hayır lokması dağıtıldı. Olumsuz hava şartları ve kar yağışına rağmen katılımın yoğun olması dikkat çekti.

“Maltepe’yi Maltepe yaptı”
Anmada konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Süreyya Paşa’nın döneminin çağdaş öncülerinden biri olduğunu ifade etti. Kılıç, “Bugün tekrar Süreyya Paşa’nın manevi huzurunda bir araya geldik. Maltepe’yi Maltepe yapan, dönemin çağdaş öncülerinden, ülkesine vatanına ve milletine bağlı bir insan olan Süreyya Paşa’nın huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu soğukta karda, kışta geldiniz, dualar ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Uçak kazası ve çığ felaketi unutulmadı
Kılıç, Van’ın Bahçesaray ilçesinde art arda meydana gelen ve 33 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketi ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan uçak kazasında ölenleri de unutmadı. Konuşmasında yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Kılıç, “Son günlerde ülkemizde çok acı olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Çığ felaketinde hayatını kaybedenler, uçak kazasında yaşamını yitirenler, çığın altında kalanların hayatını kurtarmak için canını feda edenler, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü bir kez daha gösterdiler. Hepsine Allah’tan gani gani rahmet diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:23
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:54

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.