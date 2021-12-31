YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. "Suriye Görev Gücü"nde görevli komandolar Batman'dan Suriye'ye uğurlandı

"Suriye Görev Gücü"nde görevli komandolar Batman'dan Suriye'ye uğurlandı

31.12.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Suriye Görev Gücü"nde görevli komandolar Batman'dan Suriye'ye uğurlandı

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Batman Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar, dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.

Suriye'nin Mebruka bölgesinde görev yapacak 69 komando için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Batman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, törende yaptığı konuşmada, "Çıktığınız yolda aileleriniz bize emanettir bunu böyle bilin. Göreviniz mübarek yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.

Askeri personelin yaptığı komando yemininin ardından dua edildi.

Törenden sonra yakınlarıyla vedalaşan komandolar, görev yerlerine hareket etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldıYürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı
Tarihi Hasankeyf 250 bin fidanla yeşillendirilecekTarihi Hasankeyf 250 bin fidanla yeşillendirilecek
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 31 Aralık Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:23
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:35

Batman Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Cuma

Öztürk Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Rezan Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Beşiri Eczanesi
Besiri
Vefa Eczanesi
Gercus
Zeynep Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: "İnşallah camiamızın özlemi sona erecek"

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: "İnşallah camiamızın özlemi sona erecek"

Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.