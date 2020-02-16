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Suriye sınırına askeri sevkiyat

HATAY HABERLERİ  | 16.02.2020 13:10 | Son Güncelleme

100'ün üzerindeki askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu

Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Reyhanlı Sevkiyat ZPT

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