Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma: "Türkiye İdlib'de insanlık adına bulunuyor"

ERDAL TÜRKOĞLU - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Türkiye'nin İdlib için gösterdiği çabaların insanlık adına olduğunu belirterek, "Türkiye şu an da siyasi, diplomasi ve askeri gücüyle bu bölgede var." dedi.

Cuma, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bölgede çok büyük bir insanlık dramı bulunduğunu belirterek, sınırların hemen ötesinde 4 milyon insanın yaşadığını ifade etti.

Cuma, "Bunların 1 milyonundan fazlası evinden edilmiş, aile fertleri şehit edilmiş kalanları da bu bölgeye göç etmişler. Bazıları çadırlarda, bazıları ağaçların altında yaşıyor. Burada inanılmaz bir insani dram yaşanıyor. Çok şükür ki bu insanların bir Türkiye'leri var. Türkiye şu an da siyasi, diplomasi ve askeri gücüyle bu bölgede var. Türkiye bu bölgede insanlık adına bulunuyor ve insanlar ölmesin, göç ettirilmesin diye çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Soçi Mutabakatının çatışmasızlık, gerginliğin azalması anlamına geldiğini anlatan Cuma, buna rağmen Esed rejiminin Rusya desteğiyle her yeri bombaladığını belirtti.