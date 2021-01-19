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Suriye’de Bursa mahallesine bir yılda 700 briket ev

19.01.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Bursalı hayırseverlerin destekleriyle Suriye’nin İdlib bölgesinde mültecilerin soğuktan korunması için 700 briket ev inşa edildiHayırseverlerin desteğiyle Türk sivil toplum kuruluşu tarafından geçen yıl yapımı tamamlanan 700 briket ev, çadırlarda zorlu şartlarda hayat mücadelesi veren Suriyelilere teslim edilirken, yeni evlerin inşası sürüyor.

Bursalı hayırseverlerin destekleriyle Suriye’nin İdlib bölgesinde mültecilerin soğuktan korunması için 700 briket ev inşa edildi
Hayırseverlerin desteğiyle Türk sivil toplum kuruluşu tarafından geçen yıl yapımı tamamlanan 700 briket ev, çadırlarda zorlu şartlarda hayat mücadelesi veren Suriyelilere teslim edilirken, yeni evlerin inşası sürüyor. Suriyeliler için geçen yıl 14 bin ev inşa edildi. 6 bin briket ve betonarme evin inşası ise sürüyor.
Eğitim çalışmalarına önem verdiklerini belirten yetkililer, "Bu kapsamda Suriye’nin farklı bölgelerinde 2 üniversite, 40 okul, 6 anaokulu, bir ebelik okulu ile bir rehabilitasyon merkezi açtık. Okullarımızda 15 bin öğrenci eğitime devam ediyor. Sağlık çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz. Farklı noktalarda 11 sağlık tesisi, 44 sağlık merkezi, 3 protez merkezi kurduk, ayrıca bölgedeki 23 hastaneye de düzenli olarak destek sağlanmaktadır. Bu yıl da yardımlarımız devam edecek" dediler.

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