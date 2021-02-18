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Suriye'de görev yapan askerin çağrısıyla Zonguldak'ta toplanan giysiler çocuklara gönderilecek

18.02.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Suriye'de görev yapan askerin çağrısıyla Zonguldak'ta toplanan giysiler çocuklara gönderilecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan giysiler, Suriyeli çocuklara ulaştırılacak.

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Ereğlili Piyade Komando Uzman Çavuş Burak Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Suriyeli çocuklar üşümesin" çağrısı üzerine AK Parti Ereğli İlçe Kadın Kolları tarafından kampanya başlatıldı.

İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Doğru, gazetecilere, Aydın'ın çağrısına kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Kadın Kollarının kısa sürede çok sayıda giysiyi temin ettiğini aktaran Doğru, "Çocuklarımızın yaş ve cinsiyetlerine göre kıyafetleri ayırdık. Temizlendi, ütülendi ve paketlendi. Paketlerin içlerine hediyelerimizi de sunduk. Teşkilat binamızda giysileri hazır hale getirdik ve göndereceğiz. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, Rabbim yardımcıları olsun." diye konuştu.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da toplanan yardımların kısa sürede çocuklara ulaştırılacağını kaydetti.

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