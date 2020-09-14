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Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi memleketine uğurlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.09.2020 20:34 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Bugün eğer üzerinde bayrak taşıyan, hilal taşıyan üniformasıyla Kızılaycılar hedef alınıyor ve öldürülüyorsa insanlık için korkmanın vakti gelmiştir"

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın (40) cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.

Kıdıman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kilis Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından memleketi Düzce'ye uğurlanmak üzere Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın sadece insanlık gayesi için çalıştığını söyledi.

Şehidin, sahada çatışan hiçbir unsurun tarafı olmadığını ifade eden Kınık, şöyle konuştu:

"Bugün eğer üzerinde bayrak taşıyan, üzerinde hilal taşıyan üniformasıyla Kızılaycılar hedef alınıyor ve öldürülüyorsa insanlık için korkmanın vakti gelmiştir. 152 yıldır bu bayrağı göğsünde taşıyan ve insan acısını dindirmek için insanın onurunu ve şerefini korumak için dünyanın dört bir yanında çalışan isimsiz kahramanlarımızdan bir diğeri olarak ait olduğu yere ahirete yolcu ediyoruz. Acımız büyük. Ne desek bizi teselli etmez. Ama biz biliyoruz ki kardeşimiz bir iyilik uğrunda can verdi. Allah rızası için ümit ediyoruz ki Allah onu yanına şehit olarak alacaktır. Devletimiz büyüktür, bu işlenen cürmün hesabını soracaktır."

Şehidin naaşı daha sonra İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın okuduğu duanın ardından Türk Kızılay görevlileri tarafından omuzlara alınarak Düzce'ye gönderilmek üzere uçağa konuldu.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AFAD Başkanı Mehmet Güllü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, il protokolü ve Türk Kızılay personeli katıldı.

Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazasında çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş, iki personel yaralanmıştı.

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