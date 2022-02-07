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Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 20 tır insani yardım malzemesi gönderildi

07.02.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 20 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Merkezi Bulgaristan'da bulunan Margarity Yardım Derneği ile Hatay'da faaliyet gösteren SAR Yardımlaşma Derneğince, Suriye'nin İdlib bölgesi kırsalında çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine 20 tır yorgan, battaniye ve yakacak yardımı ulaştırıldı.

SAR Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammet Kindawi, AA muhabirine, zorlu kış şartlarında yaşamlarını sürdüremeye çalışan Suriyelilerin her zaman yanlarında olarak artan ihtiyaçlarını ellerinden geldiğince gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Kindawi, İdlib'de yaşayan insanların ağır kış şartlarından olumsuz etkilendiğini, barınma, beslenme ve sağlık gibi birçok insani haklardan yoksun kaldığını belirtti.

Her zaman Suriyelilerin yanlarında olmaya ve onlara el uzatmaya çalışacaklarını ifade eden Kindawi, "Hatay'dan yola çıkan ve içerisinde 1000 battaniye,1000 yorgan ile yakacak olan kullanılan 20 ton pirinadan oluşan 20 tırı İdlib'de çadır kentlerde kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Suriyeli kardeşlerimizin bir nebze yaralarını sarabilirsek ne mutlu bize. Katkılarından dolayı Margarity Yardım Derneği Başkanı Fatma İsmail Kavaş'a teşekkür ediyorum. Yardımlarımız bundan sonrada devam edecektir." diye konuştu.

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