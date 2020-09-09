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Suriye'deki terör gruplarına drone gönderdiği iddia edilen sanıklar yargılanıyor

ADANA HABERLERİ  | 09.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Suriye'deki terör gruplarına drone gönderdiği iddia edilen sanıklar yargılanıyor

Adana'dan Suriye'deki terör gruplarına drone gönderdiği öne sürülen ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.D, M.E, B.A. ve M.S.Y. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.S.Y, tüm bildiklerini önceki celse anlattığını ve kardeşinin Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü El Kaide içerisinde yer aldığını söyledi.

Kardeşinin kendisiyle telefonla irtibat kurarak drone istediğini belirten M.S.Y, "Kardeşim, drone için hesap numarama para yatırdı. Ben de internet üzerinden drone temin ettim. Drone'yi kardeşime kargoyla gönderdim. Suriye'deki terör örgütleriyle benim bir bağlantım yoktur. Kardeşim tarafından kandırıldım. Çok pişmanım. Taşımacılık işiyle uğraşmaktayım. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar ise savunmalarında terör örgütü üyesi olmadıklarını iddia ederek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı da dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönündeki taleplerinin reddine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların diğer celse hazır edilmesi ve sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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