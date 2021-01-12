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Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 kardeşe yeniden yargılandıkları davada hapis cezası

12.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 kardeşe yeniden yargılandıkları davada hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan Suriye uyruklu 3 kardeş, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin, bazı sanıkların avukatı bulunmadığı gerekçesiyle bozma ilamı vererek yerel mahkemeye gönderdiği davanın duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada Suriye uyruklu tutuksuz sanıklar A.H, S.H. ve H.A.M.B.H ile avukatları hazır bulundu.

Yeminli tercüman eşliğinde savunma yapan 3 kardeş, haklarındaki iddiaları reddetti. Örgüt üyesi olmadıklarını öne süren sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, A.H, S.H. ve H.A.M.B.H'ye ,"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bir önceki cezaları olan 6 yıl 3'er hapis cezasına hükmetti.

Heyet, adli kontrol şartıyla sanıkların tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

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