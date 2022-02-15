Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Suriye uyruklu sanık, 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık H.A. ile avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Yabancı uyruklu sanık, yeminli tercüman eşliğindeki savunmasında, terör örgütüne çocukken kandırılarak katıldığını öne sürdü.

Bunların terör örgütü olduğunu bilmediğini ve burada savaşırken yaralandığını ifade eden H.A. daha sonra kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Bildiklerini anlattığını ve pişman olduğunu kaydeden sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlandırılan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

