Suriyeli çocuklar için kıyafetler toplandı

Suriye’de görev yapan Karadeniz Ereğlili Uzman Çavuş Burak Aydın’ın Suriyeli çocuklar için yaptığı çağrıya destek yağıyor.

İdlib’de görev yapan Kdz. Ereğlili Piyade Komando Uzman Çavuş Burak Aydın, silah arkadaşları ile birlikte muhtaç durumdaki Suriyeli çocukları giysi ve oyuncaklarla mutlu ediyor. Geçtiğimiz günlerde çocuklar için çağrıda bulunan Aydın, kendilerine giysi, ayakkabı ve oyuncak yollamaları halinde çocuklara teslim edeceklerini belirtmişti. O çağrı sonrası AK Parti Kdz. Ereğli Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya ile giyim eşyaları parti binasında toplandı. Parti üyeleri kolları sıvayarak kıyafet ve ayakkabıları ayırdı, giysiler tek tek ütülendi. Kız ve erkek çocuklara ayrı ayrı paketlenen eşyaların içine şeker ve çikolata koyuldu. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyesi Fatma Doğru, kampanya ile ilgili açıklamada bulundu. Doğru açıklamasında, “Askerimizin çağrısına duyarsız kalamadık. Ereğlili AK Kadınlar olarak, ön çalışma yaptık. Çocuklarımıza uygun olan kıyafetleri gönüllülerimiz toparladı. Yaş ve cinsiyet olarak ayırdık, ütülenerek paketledik. 3-4 takım kıyafet koymaya çalıştık. Askerimize çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

