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  4. Suriyeli Hristiyanlardan Türkiye’ye teşekkür

Suriyeli Hristiyanlardan Türkiye’ye teşekkür

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.12.2019 18:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Suriye’nin Rasulayn kentinde gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, ilçede yaşayan 35 Hristiyan aileye gıda kolisi ve hijyen setleri dağıtıldı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Suriye’nin Rasulayn kentinde gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, ilçede yaşayan 35 Hristiyan aileye gıda kolisi ve hijyen setleri dağıtıldı. Hristiyan alemi için önemli olan yılbaşı günü gerçekleştirilen yardımdan büyük memnuniyet duyan Hristiyan aileler, Türkiye’ye teşekkür etti.
Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alındıktan sonra huzur ve güvenin arttığı Rasulayn’da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezinin insani yardım faaliyetleri devam ediyor.
SUDKOM koordinasyonunda AFAD tarafından organize edilen insani yardımlar kapsamında, 2019’un son günü, AFAD tarafından temin edilen 150 gıda kolisi ve 150 hijyen seti ile Kızılay tarafından temin edilen 150 gıda kolisi, 150 hijyen seti, 150 oyuncak, 150 kutu helva ve 4 bin 50 paket süt, her iki kuruluşun görevlendirdiği personeller tarafından ilçe halkına dağıtıldı.
Rasulayn Yerel Meclis komisyonları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan yardımlar kapsamında bugün İHH Derneğince temin edilen 6 ton un da fırınlara ulaştırıldı.
İnsani yardımlar ve kamu hizmetleri yapılırken bölgede yaşayanlar arasında ayrım yapmayan Türkiye’nin Rasulayn’da gerçekleştirdiği faaliyetten büyük memnuniyet duyan 35 Hristiyan aile, Türk Devletine ve Türk askerine teşekkür etti.
Rasulayn’da yaşayan ihtiyaç sahibi Hristiyan ailelere ulaştırılmak üzere ilçedeki kiliseye teslim edilen yardımlardan dolayı duygularını dile getiren Naim Melki Musa, “Biz şu anda Süryanilere ait bir kilisenin önündeyiz. Türk yetkililerinin AFAD aracılığıyla Rasülayn’da bulunan Hristiyanlara yönelik insani yardım yapılması yönündeki talimatları üzerine, 35 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı. Yapılan yardımlardan dolayı Türkiye Cumhuriyetine ve onun Cumhurbaşkanına, yerel meclise, AFAD yetkililerine, hayırseverlere ve valimize Hristiyan cemaati adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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