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Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

AĞRI HABERLERİ  | 04.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 8 yıldır Ağrı’da yaşayan Suriyeli kardeşlerin vefat eden annelerinin cenazesini Suriye’ye gönderilmesi için araç tahsis etti.8 yıldır Ağrı’da yaşayan Suriyeli kardeşler, anneleri vefat edince cenazesini ülkelerinde defnedebilmek için Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a ulaştı.

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 8 yıldır Ağrı’da yaşayan Suriyeli kardeşlerin vefat eden annelerinin cenazesini Suriye’ye gönderilmesi için araç tahsis etti.
8 yıldır Ağrı’da yaşayan Suriyeli kardeşler, anneleri vefat edince cenazesini ülkelerinde defnedebilmek için Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a ulaştı. Cenazelerini kendi ülkelerine götürmek isteyen kardeşlerin talebi karşısında duygusal anlar yaşayan Başkan Sayan, gerekli tüm işlemleri yaparak annenin cenazesini, ülkesi olan Suriye’ye gönderdi.
Vatan toprağının bambaşka olduğuna vurgu yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Bunlar Suriyeli kardeşlerimiz. Uzun süredir Ağrı’da yaşıyorlar. Bugün anneleri hakkın rahmetine kavuştu. Cenazelerini Suriye’ye götürmek istiyorlar. Demek ki insanın toprağı bambaşka bir şeydir. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. 8 yıldır burada yaşamalarına rağmen kendi cenazelerini Suriye’ye götürmek istediler. Bizde Ağrı Belediyesi olarak yardımcı olduk ve gönderdik. Başları sağ olsun. Elimizden gelen yardımı yaptık ama gerçekten çok üzüldüm. Yani gelip bana biz cenazemizi Suriye’ye götürmek istiyoruz demeleri beni derinden etkiledi. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Gurbetteki, vatan dışındaki ölümün ne kadar zor olduğunu artık hepimiz anlamalıyız. Buradaki ağıtları da duyuyorsunuz. Allah rahmet etsin. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Allah bizi de vatansız bırakmasın“ ifadelerine yer verdi.

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

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