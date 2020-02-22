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Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.02.2020 13:18 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelerek Adıyaman’a yerleşen Suriyeli kadınlar, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar sayesinde meslek sahibi oluyor.Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplum için “Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi” kapsamında halk eğitim merkezi bünyesinde açılan meslek edinme kurslarına katılan Suriyeliler, aldıkları eğitim sayesinde hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri el işi ürünleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü ile birlikte kadın giyim, ev tekstili ürünleri hazırlama, seramik ve cam teknolojisi, oyun odası ve Suriyelilere yönelik açılan Türkçe öğrenim kurslarını gezdi.Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, açılan kurslarda Suriyeli bayanlarla sohbet ederek, el emeği göz nuru eserleri inceledi.Suriye’deki iç savaştan kaçıp ülkemize ve ilimize sığınan Suriyeliler için bugüne kadar halk eğitim merkezi bünyesinde çeşitli kursların açıldığını kaydeden Yeşim Pekmez, “Burada amacımız, onların yaşadığı problemleri ve sıkıntıları hafifletip, dertlerinden uzaklaştırmaktı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelerek Adıyaman’a yerleşen Suriyeli kadınlar, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar sayesinde meslek sahibi oluyor.
Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplum için “Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi” kapsamında halk eğitim merkezi bünyesinde açılan meslek edinme kurslarına katılan Suriyeliler, aldıkları eğitim sayesinde hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri el işi ürünleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü ile birlikte kadın giyim, ev tekstili ürünleri hazırlama, seramik ve cam teknolojisi, oyun odası ve Suriyelilere yönelik açılan Türkçe öğrenim kurslarını gezdi.
Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, açılan kurslarda Suriyeli bayanlarla sohbet ederek, el emeği göz nuru eserleri inceledi.
Suriye’deki iç savaştan kaçıp ülkemize ve ilimize sığınan Suriyeliler için bugüne kadar halk eğitim merkezi bünyesinde çeşitli kursların açıldığını kaydeden Yeşim Pekmez, “Burada amacımız, onların yaşadığı problemleri ve sıkıntıları hafifletip, dertlerinden uzaklaştırmaktı. Bunu da halk eğitim merkezi bünyesinde açtığımız kurslar sayesinde başardığımıza inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak Suriyeli muhacirlere gönlümüzü ve yüreğimizi açtık. Türkiye, tarih boyunca kendisinden destek bekleyen mazlumlara aidiyeti ne olursa olsun her zaman yürek kapılarını açık bırakmıştır. Bugün Suriyeli kardeşlerimize yönelik açılan kursları gezerek yaptıkları el emeği göz nuru eserleri inceledik. Yardımlaşma ve kardeşlik duygusunu yüreklerinde hissederek, bu duyguları ilmek ilmek ürünlerine yansıtan tüm kursiyerleri tebrik ediyorum” dedi.
Yeşim Pekmez daha sonra, Valilik koordinesinde hayata geçirilen Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi kapsamında açılan kursları gezdi.

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