Suriyeli kız kardeşlerden 2 aydır haber alınamıyor

Çocuklarının bulunması için yetkililerden yardım isteyen gözü yaşlı anne, “Hayatlarından endişe ediyorum. Kızlarımı gören veya yerini bilen varsa lütfen bana haber versin” dedi.

Kuşadası’nın Yeniköy Mahallesi’nde bulunan 2 odalı evde 5 çocuğu ve 2 torunuyla yaşayan Fedda Alsaad’ın, evli ve 2 çocuğu olan 21 yaşındaki Rukiye Mahmud ve 16 yaşındaki Meryem Alhammoud isimli kızları 11 Ekim Salı günü hastaneye gideceklerini söyleyerek evden ayrıldı. İki kız kardeş akşam saatleri olmasına rağmen geri dönmeyince anne Fedda Alsaad, komşularının yardımıyla çocuklarının gidebileceği farklı adreslere baktı ancak sonuç alamadı. Cep telefonları da kapalı olan kız kardeşlerden 24 saat haber alamayan anne Fedda Alsaad, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. 63 gündür kızlarını aradığını söyleyen gözü yaşlı anne, yetkililere seslenerek çocuklarının bir an önce bulunmasını istedi.

"HAYATLARINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızlarının cep telefonu sinyalinin en son Hatay’dan geldiğini belirten Fedda Alsaad, “İç savaş nedeniyle Suriye’nin Hama kentinden 7 yıl önce kocam Ali Hüseyin Alhammoud ile kaçarak Kuşadası’na yerleştik. Kocam bir süre sonra çalışmak için Hollanda’ya gitti. Bize her ay Hollanda’dan 250 avro yolluyor. Büyük oğlum da Kuşadası’nda çalışıyor. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. 11 Ekim günü Meryem, kolunda oluşan döküntülerini doktora göstermek için ablası Rukiye ile birlikte hastaneye gitti. Kızlarım saat 12.00’de telefonla arayıp, birkaç saat sonra geleceklerini söyledi. Ancak bir daha eve dönmediler. Kızım Rukiye’nin Lamia ve Lina adında iki küçük kızı var. Torunlarıma da ben bakıyorum. Torunlarım annelerini çok özlüyor. Kızlarımın hayatlarından endişe ediyorum. Onları gören veya yerini bilen varsa lütfen bana haber versin. Yetkililerden de bize yardımcı olmalarını istiyorum” diye konuştu.

