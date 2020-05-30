Suriyeliler "girişimci" oluyor

Girişimciliğe adım atacak olan Suriyeli göçmenler ve Türk girişimciler, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenecek ve uluslararası pazarlara açılmaları sağlanacak. Kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilirlik açısından katılımcıların 18-44 yaşları arasından seçilmesi şartı getirilen projede, yüzde 30 kadın kotası da uygulanacak.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülecek proje, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay illerinde ve 48 ay süreyle devam edecek. Katılımcıların 18-44 yaşları arasından seçilmesi şartı getirilen projede, yüzde 30 kadın kotası da uygulanacak.

Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomiye entegrasyonu için çok önemli bir adım atılıyor. Avrupa Birliği’nin 26.4 milyon Euro bütçe ile desteklediği proje ile Suriyeli göçmenlerin iş kurmaları ve işlerini geliştirmeleri sağlanacak.

3 Haziran’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve ICMPD Başkanı Michael Spindelegger katılımları ile açılışı gerçekleşecek olan proje ile Suriyeli göçmenlerin ev sahibi toplumla birlikte girişimciliğe teşvik edilmesi öngörülüyor.

Açılış etkinliği ayrıca, ‘Dijitalleşen Dünyada Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Politika Çerçevesi ile Mültecilerin Entegrasyonunun Desteklenmesi’ ve ‘Sosyo-ekonomik Entegrasyon için İnovasyon ve Teknoloji Politikaları Çerçevesinde Ev Sahibi Toplulukları ve Mültecileri Desteklemek’ konusunda iki paneli içerecek.

Kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilirlik açısından katılımcıların 18-44 yaşları arasından seçilmesi şartı getirilen projede, yüzde 30 kadın kotası da uygulanacak.

11 vilayette 48 ay sürecek

1993 yılında kurulan, Türkiye’nin de 2018’de üye olduğu ICMPD, Türkçe adıyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin yürüteceği Sürdürülebilir Sosyo-ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitesinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) adı verilen proje İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay illerinde ve 48 ay süreyle devam edecek.

Projenin amacı ise şu şekilde aktarıldı:

“ENHANCER, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. ENHANCER Projesi, Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyeli mültecilerin istihdam imkanlarını arttırıp yaşam koşullarını iyileştirmek ve böylelikle topluma sosyo-ekonomik katılımına katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılında başlatıldı.

ENHANCER, geçici koruma altında olan Suriyeli mülteciler ve yerel ev sahibi topluluklar arasında potansiyel girişimcilerin ileri seviyelerde beceriler kazanması, girişimciler için geliştirilmiş iş bağlantıları, politika koordinasyonunun iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik uyum hakkında ulusal, bölgesel ve yerel aktörlerin katilimi dahil olmak üzere pratik sonuçları hedefleyen kapsamlı, yenilikçi ve kapsayıcı bir destek sağlamayı hedefliyor. Proje, geçici koruma altında olan Suriyeli mültecilerin girişimcilik ekosisteminde konumlandırılmasını mümkün kılarak bu konuda yerel ev sahibi toplulukların kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.”

Projede destek verilen alanlar ise şu şekilde sıralandı:

“Potansiyel girişimciler için temel ve teknik beceri geliştirme eğitimleri. Bilgi birikimi transferine ve piyasaya erişime yönelik girişimci eşleştirme ve tedarik zincirleriyle buluşturma. Alternatif finansmanla eşleştirme (kurumsal sosyal sorumluluk fonları, kitle finansmanı, etki finansmanı gibi). Potansiyel ve mevcut girişimciler için mentörlük. Start-up hibe desteği. Yerel kurumlara hizmetlerini geliştirmeye yönelik hibe destekleri. Yerel girişimcilik ve ortak kullanım merkezlerinin oluşturulmasına yönelik hibe destekleri. Yerel pazarlama iş birliği (collaborative marketing) oluşturma. Ulusal ve yerel kurumlara göç-girişimcilik ve göç-ekonomik kalkınma politika alanlarını yönetme konusunda teknik yardım ve politika önerisi/çerçevesi geliştirme. Yerel ekosistem komiteleri. Ulusal düzeyde politika, izleme ve öneri geliştirme platformu.”



