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Suriyelilere yakacak yardımı

KİLİS HABERLERİ  | 25.12.2020 15:36 | Son Güncelleme

Umut Ol Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Kilis’in karşısında bulunan Azez kamplarında 500 aileye kömür ve soba yardımında bulundu.Suriye’de ki savaş nedeniyle evlerinden göç ederek kamplarda kışın gelişiyle birlikte zor şartlar altında yaşayan insanlar Umut Ol derneğiyle ısındı.

Umut Ol Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Kilis’in karşısında bulunan Azez kamplarında 500 aileye kömür ve soba yardımında bulundu.
Suriye’de ki savaş nedeniyle evlerinden göç ederek kamplarda kışın gelişiyle birlikte zor şartlar altında yaşayan insanlar Umut Ol derneğiyle ısındı. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yardım faaliyetlerini yürüten Umut Ol İnsani Yardım Derneği kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 3 bin kişiye umut oldu. Kilis’in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez’de bulunan Nur Kampında 500 aileye soba ve kömür yardımında bulundu.
Kışlık ihtiyaçlarının bir kısmını gideren kampta yaşayanlar yapılan yardımlardan dolayı Türkiye’ye ve Umut Ol derneğine teşekkür etti. Yardımlar hakkında açıklama yapan Umut Ol Suriye Yardım koordinatörü Kadir Şahin, "Kış aylarının gelmesiyle zorlu şartlar altında yaşayan Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımız devam ediyor" dedi.
Suriye’nin ihtiyaç bölgelerinde gıda eğitim ve çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirten Şahin, "Azez’de nur kampında bulunan 500 aileye soba ve kömür dağıttık. Kışlık yakacaklarının bir kısmını karşıladık önümüzdeki günlerde kış yardımlarını sürdüreceğiz" diye konuştu.

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