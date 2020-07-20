YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor

HATAY HABERLERİ  | 20.07.2020 13:52 | Son Güncelleme

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son iki haftada 599 Suriyeli İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere döndü.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Suriyeli aileler, buradaki resmi işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.

Son iki hafta içinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 599 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Hatay Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:47
İkindi
16:35
Akşam
19:57
Yatsı
21:28

Hatay Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Andı Eczanesi
Antakya
Aslanlar Eczanesi
Antakya
Katıpoglu Eczanesi
Antakya
Kumsal Eczanesi
Antakya
Akatan Eczanesi
Iskenderun
Belen Eczanesi
Iskenderun
Hülya Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Düğünde damadın zor anları

Düğünde damadın zor anları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.