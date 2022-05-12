YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor

12.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'ten ülkesine dönen Suriyeli öğretmen Muhammed El Abdullah: - "Çok şükür artık güvenli yerler var, ben de öğretmenliğe devam etmek istiyorum. Kendi vatanımın çocuklarına eğitim vermek istiyorum" - Şanlıurfa'dan ülkesine dönen Abdurrezzak Daga: - "Barış Pınarı Harekatı ile yaşadığımız Tel Abyad emniyete alındı, ailem de orada. Artık kendi isteğimle ülkeme ve aileme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun"

KİLİS/ŞANLIURFA (AA) - Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, AFAD ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda altyapının güçlendirilmesi, başta eğitim, sağlık olmak üzere sürdürülebilir kamu hizmetlerinin sağlanması, gönüllü geri dönüşler için bölgeyi cazip hale getirdi.

Bölgedeki hasarlı hastaneler ve okullar onarılarak yeni okul ve hastanelerle birlikte hizmete açıldı. Adalet hizmetleri, kolluk hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, gençlik ve spor merkezleriyle bölgede yaşam olağan bir seyre kavuşturuldu.

Bu çalışmalar sonucunda Suriyelilerin geri dönüşlerinde ciddi oranda artış sağlandı. Fırat Kalkanı Harekatı başladığı günden bu yana 498 bin 593 Suriyeli ülkesine gönüllü geri dönüş yaptı.

TSK'nın bölgedeki varlığı Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini teşvik ettiği gibi aynı zamanda bölgeden olası bir göç hareketinin önlenmesinde önemli bir işlev görüyor.

- Geri dönüş süreci

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Suriyeli grupların ülkelerine dönüş süreci, AA tarafından görüntülendi.

Gönüllü geri dönüşler kapsamında farklı illerde yaşayan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar, Akçakale ve Karkamış gümrük kapılarındaki Göç İdaresi Müdürlüğü Gönüllü Geri Dönüş Merkezine gelerek Gönüllü Geri Dönüş İstek Formunu doldurdu.

Yapılan işlemlerin ardından terörden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere minibüslerle giden Suriyelileri, güvenli bölgelerdeki akrabaları karşıladı.

Güvenliği sağlanan bölgelerde yapılan insani yardımlar ve kalkınma yardımlarıyla gelecek dönemde gönüllü geri dönüş sayılarının daha da artması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak plan ve projelerin çalışmaları da yürütülüyor.

- Türkiye'ye teşekkür ettiler

Kilis'ten ülkesine dönen Suriyeli öğretmen Muhammed El Abdullah, AA muhabirine, Suriye'deki ailesinin yanına gideceğini söyledi.

Mesleğini ülkesinde sürdüreceğini belirten Abdullah, "Kendi vatanımın çocuklarını eğitmek istiyorum çünkü savaştan dolayı çok geride kaldık. Çok şükür artık güvenli yerler var, ben de öğretmenliğe devam etmek istiyorum. Türkiye'den çok memnun kaldım. Ailemi de buraya getirme imkanım da vardı ama ben kendi vatanıma geri dönmek istiyorum." diye konuştu.

Cemal Ahmet de Türkiye'de tekstil işi yaptıklarını ancak Suriye'ye dönmek istediğini, Suriye'de arazileri olduğunu ve kendi işlerini kurup geçimini sağlamak istediğini aktardı.

Şanlıurfa'dan ülkesine dönen Abdurrezzak Daga da ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden Daga, "Suriye'deki savaş nedeniyle yaklaşık 2,5 yıl önce ülkemi terk ettim. Türkiye'ye geldim sığındım, burada yaşıyorum. Türkiye bize sahip çıktı, burada çalıştık. Şimdi Barış Pınarı Harekatı ile yaşadığımız Tel Abyad emniyete alındı, ailem de orada, şimdi kendi isteğimle ülkeme ve aileme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tescilli Kilis zeytinyağına talep yoğunTescilli Kilis zeytinyağına talep yoğun
Aydın'da kazada yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdiAydın'da kazada yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi
Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltıNevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 12 Mayıs Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:20
Öğle
12:33
İkindi
16:21
Akşam
19:36
Yatsı
21:03
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Dantelli iç çamaşırlı pozuyla hastalığını itiraf etti! "Yazmayın"

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.