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  4. Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

25.07.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teröristlerden 2'sinin sözde üst düzey yönetici olduğu belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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