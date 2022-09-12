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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

12.09.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler verildi:

"Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı türk silahlı kuvvetleri

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