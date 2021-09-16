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  4. Suriye'nin kuzeyinde eylem hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde eylem hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

16.09.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre komandolar, 4'ü Fırat Kalkanı, 4'ü Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.

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