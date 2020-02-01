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Suriye’ye 6 tır un gönderildi

AMASYA HABERLERİ  | 01.02.2020 21:43 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinden Suriye’nin İdlib kentine 150 ton un gönderildi.İnsani Yardım Vakfı (İHH) Merzifon İlçe Temsilciliği aracılığıyla Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan siviller için 3 bin 120 çuval un bağışı toplandı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinden Suriye’nin İdlib kentine 150 ton un gönderildi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Merzifon İlçe Temsilciliği aracılığıyla Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan siviller için 3 bin 120 çuval un bağışı toplandı. Toplanan unlar 6 tane tıra yüklendi ve İdlib’de yaşayan sivillere ulaştırılmak üzere yapılan dualarla yola çıktı. Yardım konvoyunun gönderildiği programa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İHH Merzifon İlçe Temsilcisi Muhammed Yavuz Çintaş, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İdlib’deki sivillere ayrıca hayırsever vatandaşların yardımıyla toplamda 13 tır insani yardım malzemesi gönderildiğini aktaran İHH Merzifon İlçe Temsilcisi Muhammed Yavuz Çintaş, “Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 1 haftada 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, Kasım 2019’dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 541 bine ulaştı. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam maddelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile var. Amasya merkez, Merzifon Suluova ve Havza’dan hayırsever halkımızın katkılarıyla oluşturduğumuz, 13 tır insani yardım malzemesini, Allah’ın izniyle Suriyeli kardeşlerimize gönderiyoruz. Un dışındaki yardım malzemeleri de çadır kentlerde dağıtılacak” diye konuştu.

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