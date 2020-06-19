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ŞURKAV Kiracılarına kolaylık

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.06.2020 12:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) kiracıları Nisan, Mayıs ve Haziran ayı kiralarını 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren altı taksitte ödeyecek.

ŞURKAV Kiracılarına kolaylık

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) kiracıları Nisan, Mayıs ve Haziran ayı kiralarını 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren altı taksitte ödeyecek. Altı ayda bir kira ödemesi yapan kiracılar, ödemelerini üç ay erteleyerek faizsiz ödeyecek. ŞURKAV, kira bedellerine bir yıl boyunca artış yapmayacak.
Korona virüs salgınının önlenmesi ve toplum sağlığına olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birçok iş yerinin faaliyetleri durdurulmuştu. Virüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla hayata geçirilen tedbirler kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü de mülkiyetindeki gayrimenkullerde kiracı olan ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait kiralarının ertelenmesi, kiraların 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faiz işletilmeden tahsil edilmesi kararı almıştı.
Vali Abdullah Erin başkanlığında toplanan Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı ise, kiracısı olan esnafa destek olmak amacıyla bir dizi kararlar aldı. 13 Nisan 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, kiracıların Nisan, Mayıs ve Haziran ayı kiralarının faiz işletilmeden ertelenmesi, ertelenen kiraların 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 6 eşit taksitte alınması kararlaştırılmıştı.
Kanunen sivil toplum kuruluşu olarak tanımlanan ve tüm hizmetlerini gayrimenkullerinden elde ettiği kira gelirleriyle yürüten ŞURKAV, korona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 10 Haziran 2020 tarihli toplantısında yeni bir karar daha aldı. Alınan bu karara göre, ŞURKAV gayrimenkullerinde kiracı olarak bulunan ve 6 ayda bir ödeme yapan kiracıların, altı aylık ödemeleri faiz işletilmeden üç ay ertelendi.
Aynı kararla kiracılarına büyük bir kolaylık daha sağlayan ŞURKAV, 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında kira bedellerinde artış yapmama kararı aldı.

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