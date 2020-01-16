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  4. Sürpriz karne hediyeleri 17 Burda’da

Sürpriz karne hediyeleri 17 Burda’da

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Çanakkalelileri ilklerle buluşturan yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), minik ziyaretçilerini sömestr sürprizleri ile karşılıyor.Açıldığı günden itibaren Çanakkalelileri özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM’de sömestr eğlence ve neşe dolu geçiyor.

Sürpriz karne hediyeleri 17 Burda’da

Çanakkalelileri ilklerle buluşturan yaşatan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), minik ziyaretçilerini sömestr sürprizleri ile karşılıyor.
Açıldığı günden itibaren Çanakkalelileri özel deneyimler yaşatan Esas 17 Burda AVM’de sömestr eğlence ve neşe dolu geçiyor. Miniklerin tatil heyecanına ortak olan Esas 17 Burda AVM, 17 Ocak Cuma günü karnesi ile danışma noktasına gelen anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sürpriz hediyelerle dolu karne kampanyası ile karşılayacak. Çocuklar, çocuk olmanın tadını Esas 17 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında sürpriz hediyelerle çıkaracak.

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İmsak
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Sabah
08:28
Öğle
13:29
İkindi
15:58
Akşam
18:20
Yatsı
19:43

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Orçun Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Evcim Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
Meydan Eczanesi
Biga
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