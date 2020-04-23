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Sürü büyütme ve yenileme desteği başlıyor

IĞDIR HABERLERİ  | 23.04.2020 11:27 | Son Güncelleme

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından ilk kez gerçekleştirilen küçükbaş hayvancılıkta sürü büyütmeye yönelik ek destek planı olarak hazırlanan, "Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği" ödemeleri 24 Nisan Cuma günü başlıyor.Iğdır genelinde koyun ve keçi yetiştiricilerine ödenecek sürü büyütme desteği, kayıtlı bulunan 48 bin 854 adet anaç koyun ve keçi için 4 milyon 885 bin 400 TL olacak.

Sürü büyütme ve yenileme desteği başlıyor

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından ilk kez gerçekleştirilen küçükbaş hayvancılıkta sürü büyütmeye yönelik ek destek planı olarak hazırlanan, "Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği" ödemeleri 24 Nisan Cuma günü başlıyor.
Iğdır genelinde koyun ve keçi yetiştiricilerine ödenecek sürü büyütme desteği, kayıtlı bulunan 48 bin 854 adet anaç koyun ve keçi için 4 milyon 885 bin 400 TL olacak. Küçükbaş hayvancılığın çok yaygın olduğu Iğdır bu destekten faydalanacak. Iğdır genelinde toplamda yapılacak olan 4.885.400 TL olan destekleme tutarı ilçe bazında; 2.108.400 Merkez İlçe, 1.265.700 TL Aralık, 973.000 TL Tuzluca ve 535.000 TL de Karakoyunlu ilçesinde küçükbaş yetiştiriciliği yapan üreticilere verilecek.

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