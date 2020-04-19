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Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Yüzyılın en büyük salgını haline gelen korona virüse karşı tüm kurum kuruluşlar ile vatandaşların büyük işbirliği içinde hareket ettiği Suruç’ta, ilçenin maske ihtiyacı için üretim hız kesmeden devam ediyor.Korona virüs (COVİD-19) salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, sağlık kuruluşları, güvenlik güçleri ve vatandaşların maske ihtiyacı Kaymakamlık ve Belediye tarafından oluşturulan atölyelerde üretiliyor.

Yüzyılın en büyük salgını haline gelen korona virüse karşı tüm kurum kuruluşlar ile vatandaşların büyük işbirliği içinde hareket ettiği Suruç’ta, ilçenin maske ihtiyacı için üretim hız kesmeden devam ediyor.
Korona virüs (COVİD-19) salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, sağlık kuruluşları, güvenlik güçleri ve vatandaşların maske ihtiyacı Kaymakamlık ve Belediye tarafından oluşturulan atölyelerde üretiliyor. İlçedeki kamu kuruluşları, hastaneler, sağlık ocakları, güvenlik güçleri ve vatandaşların maske ihtiyacını temin etmek amacıyla da organize bir çalışma yürütülüyor. Halk Eğitim Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı dört ayrı Aile Destek Merkezi ile Suruç Belediyesi tarafından oluşturulan atölyelerde cerrahi maske üretimi kesintisiz devam ediyor. Suruç Gençlik Merkezinde oluşturulan atölyede ise gönüllü gençler siperlik maske üretimine başladı. Malzemeleri elle kesen gönüllüler, ürettikleri siperlik maskeleri günlük olarak ihtiyaç duyulan birimlere ulaştırıyor. Seyahat ve belirli yaşlardaki vatandaşların dışarıya çıkma kısıtlamasının kontrol noktalarında denetlendiği ilçede, Kaymakamlık nezaretinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları da evlerinde kalan vatandaşların her türlü hizmetini yerine getiriyor. Maaş ve destek ödemelerini PTT personeli, Polis, Jandarma diğer kamu görevlilerinden oluşan ekiplerin evlerde yaptığı Suruç’ta, hastalığı sebebiyle dışarıya çıkması kısıtlanan kronik hastaların tedavisi de sağlık görevlileri ve doktorlar tarafından evlerinde yapılıyor. Hasta vatandaşların hastaneye götürülmesi, ilaçlarının temini, sosyal yardımlarla geçinen vatandaşların taleplerinin evlerine teslim edilmesi, kimsesiz hasta ve yaşlı vatandaşların ev işlerinin yapılmasına kadar ev halkından biri gibi hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, sorumluluklarına verilen vatandaşlarla günün 24 saati telefonla irtibat kuruyor.

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Hakan Eczanesi
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Kumuk Eczanesi
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Nur Eczanesi
Merkez
Yeni Piazza Eczanesi
Merkez
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
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